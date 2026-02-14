Rugby negli anticipi di Serie A Elite dominano Viadana e Valorugby

Il Rugby Viadana 1970 ha vinto con un punteggio di 50-0 contro il Biella durante gli anticipi dell’11ª giornata di Serie A Elite, causando una forte impressione sul pubblico presente allo stadio “Zaffanella”. La squadra di casa ha dominato il match fin dai primi minuti, segnando più di dieci mete e dimostrando una grande determinazione. Nel frattempo, il Valorugby Emilia ha ottenuto una vittoria importante, confermando la sua posizione nella parte alta della classifica.

Valori di classifica rispettati negli anticipi dell’11ª giornata della Serie A Élite 2025-26. Il Rugby Viadana 1970 travolge il Biella con un netto 50-0 allo stadio “Zaffanella”, conquistando cinque punti preziosi che valgono l’aggancio momentaneo al Petrarca al secondo posto. Successo esterno con bonus anche per la capolista Valorugby Emilia, che passa con autorità alla Rugby Arena superando i Rangers Vicenza per 33-7 e consolidando il primato in graduatoria. A Viadana il protagonista assoluto è Thomas Bussaglia, nominato player of the match e autore di quattro mete in una prestazione dominante dei gialloneri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, negli anticipi di Serie A Elite dominano Viadana e Valorugby Rugby: Valorugby e Viadana vincono negli anticipi della Serie A Elite Oggi si sono giocati due anticipi della decima giornata di Serie A Elite di rugby. Rugby, Serie A Elite: Viadana cade a Vicenza, il Petrarca balza solo in vetta La sesta giornata del massimo campionato italiano di rugby, Serie A Elite, si è conclusa con il risultato di Vicenza, dove il Viadana ha subito una sconfitta. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Serie A Elite Maschile: gli anticipi dell’undicesima giornata; Serie A Elite, 11a giornata: le formazioni di Viadana-Biella e Vicenza-Valorugby; Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 6 febbraio 2026: Olimpiadi invernali, anticipi di A e B ed Eurolega; Serie B, la classifica aggiornata. Rugby: Valorugby e Viadana vincono negli anticipi della Serie A EliteSi sono disputati oggi due anticipi della decima giornata della Serie A Elite maschile di rugby e in campo sono scesi i campioni d’inverno del Valorugby, ... oasport.it I posticipi della Soladria Serie A Elite, giornata 10Le Fiamme Oro mostrano un’eccellente condizione contro Biella, Rovigo conquista il successo sul Beltrametti di Piacenza, mentre il Petrarca soffre ma riesce comunque ad avere la meglio su Vicenza ... corrieredellosport.it Lo sport cittadino ha brillato negli ultimi giorni e il Bisceglie Rugby lo festeggia con grande orgoglio Lo scorso 5 febbraio il Bisceglie Calcio ha conquistato la Coppa Italia d’Eccellenza Pugliese superando il Taranto nella gara di ritorno, davanti a uno stadio “V facebook #Rugby Nella prima gara del #6Nazioni, vittoria dell'Italia che all'Olimpico, sotto una pioggia torrenziale, ha battuto la Scozia 18-15 #ItaliaScozia x.com