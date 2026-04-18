Rubati oltre 100mila euro La terribile truffa a un anziano in Italia | come gli hanno estorto denaro orribile

Un anziano è stato vittima di una truffa in Italia che ha portato al furto di oltre 100mila euro. Secondo le carte giudiziarie, sono stati accertati prelievi sospetti e casi di manipolazione psicologica. Le indagini hanno ricostruito un percorso di raggiri che ha coinvolto vari episodi di estorsione e frode ai danni dell’anziano. La vicenda si inserisce in un quadro di episodi simili di truffe ai danni di persone anziane.

Un caso di truffa agli anziani dai contorni inquietanti emerge dalle carte giudiziarie, tra accuse di manipolazione psicologica, prelievi sospetti e un lungo percorso di presunti raggiri. Una vicenda complessa che ha lasciato dietro di sé isolamento, fragilità e un patrimonio gravemente compromesso. La ricostruzione degli inquirenti descrive un sistema di inganni protratto nel tempo, caratterizzato da pressioni psicologiche e strategie studiate per conquistare la fiducia della vittima. Un quadro che, secondo l’accusa, avrebbe trasformato la solitudine in uno strumento di controllo. Il caso riguarda un anziano di Vittoria, in provincia di Ragusa, finito al centro di un presunto schema di circonvenzione di incapace.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Rubati oltre 100mila euro”. La terribile truffa a un anziano in Italia: come gli hanno estorto denaro, orribile Notizie correlate Truffa online: 120 euro rubati a un anziano, due campaniDue cittadini campani, una donna di 25 anni e un uomo di 65 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri della stazione di Montegiorgio per aver... "Suo figlio è coinvolto in una rapina", e con la truffa del "finto carabiniere" ruba denaro e gioielli per 45mila euro a un anziano: arrestatoUn 30enne campano è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Norm di Livorno in quanto ritenuto presunto autore di una truffa ai... Contenuti di approfondimento Si parla di: Mezzo milione di farmaci rubati in ospedale, patteggia due anni e mezzo. Colpo al centro commerciale: rubati sigarette e contanti per 100mila euroCentomila euro di bottino diviso tra denaro contante e stecche di sigarette. Un colpo andato in scena nella notte tra domenica e lunedì a Cantù, all’interno del centro commerciale di Mirabello nel neg ... laprovinciadicomo.it Furto alla banca Credem della Riviera di Chiaia: rubati 100mila euroFurto alla filiale Credem della Riviera di Chiaia, portati via oltre 100mila euro. Indaga la Squadra Mobile. fanpage.it