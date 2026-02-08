Con la truffa del finto carabiniere riescono a farsi consegnare soldi e gioielli ma vengono bloccati dalla polizia | tre denunciati

Tre persone sono state denunciate dopo aver raggirato una coppia di anziani con la scusa di essere carabinieri. I truffatori sono entrati in casa, si sono fatti consegnare soldi e gioielli, ma sono stati bloccati dalla polizia poco dopo. La vicenda si è conclusa con l’arresto dei tre e il recupero della refurtiva.

Sono riusciti a portare via denaro contante e gioielli a una coppia di anziani con il trucco del finto carabiniere. Ma i responsabili, tre ventenni di origine campana, sono stati intercettati e bloccati dagli agenti delle Volanti della questura di Teramo. Così, gli agenti sono riusciti a sventare.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Finto Carabiniere Truffa

Un uomo si è spacciato per un carabiniere e ha chiamato un’anziana di Ancona.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE: ORA I DELINQUENTI DEVIANO LE CHIAMATE. «MIA MADRE E' S... | 28/01/2026

Ultime notizie su Finto Carabiniere Truffa

Argomenti discussi: La truffa del messaggio della banca, così sono stati raggirati centinaia di romani. Denunciate 171 persone; Occhio alla truffa: al via un progetto per informare e proteggere gli anziani; L'arte della truffa - Biagio Izzo; Allerta in tutta Italia: è la truffa del falso CUP, cosa fare e come difendersi.

Sembra un’allettante offerta di lavoro, ma è solo una truffa. Come riconoscere l’ingannoUna truffa insidiosa e ben congegnata è in atto online sfruttando la proposta di un'offerta di lavoro che calza a pennello al malcapitato. Ecco di cosa si tratta. money.it

Rispondi a un tuo contatto e ti rubano il profilo WhatsApp: come riconoscere la truffa della ballerinaDecine di persone stanno perdendo il loro account WhatsApp a causa della truffa della ballerina: sembra un messaggio innocuo che per far vincere ... fanpage.it

Truffa del finto nipote ma la "nonnina" non ci casca, allarme per i tentativi ad Aielli facebook