Con la truffa del finto carabiniere riescono a farsi consegnare soldi e gioielli ma vengono bloccati dalla polizia | tre denunciati

Da chietitoday.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre persone sono state denunciate dopo aver raggirato una coppia di anziani con la scusa di essere carabinieri. I truffatori sono entrati in casa, si sono fatti consegnare soldi e gioielli, ma sono stati bloccati dalla polizia poco dopo. La vicenda si è conclusa con l’arresto dei tre e il recupero della refurtiva.

Sono riusciti a portare via denaro contante e gioielli a una coppia di anziani con il trucco del finto carabiniere. Ma i responsabili, tre ventenni di origine campana, sono stati intercettati e bloccati dagli agenti delle Volanti della questura di Teramo. Così, gli agenti sono riusciti a sventare.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

