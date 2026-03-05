Ragazza ruba al supermercato e prende a morsi il lavoratore che prova a fermarla

Una ragazza ha trafugato alcuni prodotti dagli scaffali di un supermercato e, una volta scoperta, ha aggredito un dipendente nel tentativo di scappare. Durante l’episodio, ha morso il lavoratore che cercava di fermarla. La situazione si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna persona è rimasta ferita in modo grave.

La donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata bloccata dal personale del supermercato dopo aver tentato di scappare con la spesa rubata. Il Questore ha disposto la revoca del permesso di soggiorno Ha rubato alcuni prodotti dagli scaffali del supermercato e, quando è stata scoperta, ha aggredito i dipendenti nel tentativo di fuggire. È finita con un arresto la vicenda avvenuta nei giorni scorsi al Conad di via Masaccio. Protagonista una giovane di 30 anni di origine albanese, residente in città, già conosciuta dalle forze dell’ordine e regolarmente presente in Italia. L’intervento della Polizia di Stato è scattato dopo una segnalazione al 112: alcuni dipendenti del supermercato avevano fermato una ragazza sorpresa a rubare merce dagli scaffali. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Prima ruba al supermercato, poi si scaglia contro gli agenti che lo avevano fermato. ArrestatoANCONA – Nel pomeriggio di ieri, giovedì 22 gennaio, la polizia ha arrestato un uomo di circa 30 anni, extracomunitario, per furto aggravato e...

Prende a bastonate la ex e strappa un orecchio a morsi al nuovo compagno: arrestato per stalking e violenzeAggredisce la ex e il nuovo fidanzato con pugni e bastone: lei finisce con un trauma cranico, lui perde parte di un orecchio.

Contenuti e approfondimenti su Ragazza ruba.

Temi più discussi: VIDEO. Caltanissetta, carcere: carabinieri sventano il rifornimento di droga e cellulari, arrestati 3 giovani; Ruba dal market 500 euro di spesa ma viene bloccato; Caltanissetta: avviso pubblico per esperto/interprete in lingua dei segni italiana LIS; Caltanissetta, disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di Tricoli Lorenzo.

Ruba cibo al supermercato e fa lo 'slalom' trai clienti per fuggireTutto è successo nel centro commerciale di Assago. Una pattuglia della polizia locale è stata allertata dalla vigilanza del supermercato per un furto. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe ... milanotoday.it

Ruba al Conad e aggredisce un dipendente: arrestata 30enne albaneseStava rubando merce dagli scaffali di un supermercato e, una volta scoperta, ha tentato di fuggire aggredendo un dipendente: per questo una 30enne cittadina alb ... elivebrescia.tv

Giovane ragazza adesca sul social Tinder un uomo di 52 anni e, durante l’incontro amoroso, gli ruba... - facebook.com facebook