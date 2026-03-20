Latina | ruba liquori e dolci al supermercato arrestata 27enne

Una donna di 27 anni è stata arrestata a Latina dopo aver tentato di sottrarre liquori, bevande alcoliche e dolciumi all’interno di un supermercato situato in un centro commerciale. La donna è stata fermata dalle forze dell’ordine poco dopo il tentativo di furto. L’arresto è stato effettuato sul posto e la donna è stata portata in commissariato.

Una donna di 27 anni, residente nella zona, è stata arrestata dopo aver tentato di rubare liquori, bevande alcoliche e dolciumi in un supermercato situato all’interno di un centro commerciale a Latina. La refurtiva è stata abilmente nascosta tra i suoi abiti e nelle tasche, ma i vigilanti del supermercato hanno notato il suo comportamento sospetto e hanno allertato le autorità. Intervento dei Carabinieri. Immediatamente, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Latina, che hanno proceduto all’identificazione della giovane ladra, già nota alle forze dell’ordine per precedenti reati. Dopo aver raccolto le informazioni necessarie, i militari hanno denunciato la donna per il tentato furto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Latina: ruba liquori e dolci al supermercato, arrestata 27enne Articoli correlati Ruba in un negozio e tenta la fuga: arrestata 27enneTentato furto nella giornata di sabato 7 marzo all'interno della Rinascente di via Italia a Monza. Ruba punte di formaggio e capi d’abbigliamento allontanandosi dal supermercato alla guida di un furgone rubato: denunciato 27enneI carabinieri della Stazione di Monticelli Terme hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 27enne italiano, ritenuto, a seguito di...