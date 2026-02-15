' Riccione Green weekend' 500 mozziconi di sigarette raccolti in una mattinata

Durante il Riccione Green Weekend, 500 mozziconi di sigarette sono stati raccolti in una sola mattinata, dimostrando l’efficacia delle attività di pulizia organizzate dai volontari. La località si è riempita di persone che hanno partecipato attivamente per proteggere la spiaggia, contribuendo a liberarla dai rifiuti lasciati dai visitatori.

Un fine settimana dedicato a iniziative di sensibilizzazione ambientale, cultura e partecipazione attiva della comunità per la cura del territorio Si è conclusa con successo la Riccione Green Weekend, un fine settimana dedicato alla sostenibilità e alla sensibilizzazione ambientale che ha coinvolto cittadini, volontari e visitatori in diverse iniziative a favore del territorio. Con oltre 500 mozziconi di sigaretta raccolti col “beach clean” questa mattina in Piazzale Kennedy a Riccione, le Green Love Weekend ha visto un fine settimana dedicato a iniziative di sensibilizzazione ambientale, cultura e partecipazione attiva della comunità per la cura del territorio, patrocinato dal Comune di Riccione.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Domenica mattina, al Porto di Rimini, decine di volontari si sono messi in azione per ripulire la spiaggia.

