Rovigo bimbo muore dopo un intervento Il papà | È entrato in ospedale saltellando poi non c’era più

Un bambino di due anni e mezzo è deceduto dopo un intervento chirurgico presso un ospedale di Rovigo. Il padre del piccolo ha riferito che il bambino era entrato in ospedale sorridente e saltellando, ma poche ore dopo gli è stato comunicato il decesso. La vicenda ha suscitato attenzione, e il genitore ha chiesto chiarimenti sulle circostanze che hanno portato alla tragica conclusione. La procura ha avviato un’indagine per fare luce sull’accaduto.

Il papà del bimbo di 2 anni e mezzo deceduto dopo complicanze durante un intervento a Rovigo, chiede che venga fatta luce sull'accaduto: "È entrato in ospedale saltellando, poco dopo ci hanno detto che era morto". Indaga la Procura.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Adam di 2 anni muore dopo l'intervento al braccio, mamma e papà: «Arrivato in ospedale ridendo e giocando, poi cos'è successo?»ROVIGO - Doveva essere un intervento relativamente semplice, una correzione a un problema al braccio che Adam aveva fin dalla nascita. Rovigo, bimbo di due anni muore dopo operazione di routine: "In ambulanza da Rovigo a Padova"Un bimbo di due anni è morto durante il trasporto d'urgenza dall'ospedale di Rovigo a quello di Padova. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rovigo, bimbo di due anni muore dopo operazione di routine: In ambulanza da Rovigo a Padova; Bimbo di due anni morto dopo un intervento al braccio, la rabbia del papà: Era entrato in ospedale saltellando e ridendo; Bimbo di 2 anni morto durante il trasporto in ambulanza da Rovigo a Padova dopo l'operazione, aperta inchiesta; Bimbo di 2 anni muore in ambulanza durante il trasporto dall'ospedale di Rovigo a Padova dopo un'operazione. Rovigo, bimbo muore dopo un intervento. Il papà: È entrato in ospedale saltellando, poi non c’era piùIl papà del bimbo di 2 anni e mezzo deceduto dopo complicanze durante un intervento a Rovigo, chiede che venga fatta luce sull'accaduto: È entrato ... fanpage.it Da Parma a Rovigo per l'intervento al braccio: bimbo muore a due anni e mezzo, la denuncia dei genitoriA Parma veniva sottoposto a delle terapie ma alla famiglia, dopo un primo intervento non risolutivo avvenuto in Egitto a circa sei mesi, era stato consigliato l’ ospedale di Rovigo come punto di rifer ... gazzettadiparma.it Tragedia dopo un’operazione di routine: un bimbo di due anni e mezzo è morto durante il trasferimento d’urgenza in ambulanza dall’ospedale di #Rovigo a quello di #Padova. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta per chiarire le cause del decesso. La pi x.com Tragedia dopo un’operazione di routine: un bimbo di due anni e mezzo è morto durante il trasferimento d’urgenza in ambulanza dall’ospedale di Rovigo a quello di Padova. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta per chiarire le cause del decesso. La picco - facebook.com facebook