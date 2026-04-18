Rottamazione quinquies mancano pochi giorni per aderire | ecco cosa fare

Tra pochi giorni scadrà il termine per aderire alla Rottamazione quinquies, che permette ai contribuenti di avere una via di uscita per risolvere i debiti con il fisco attraverso un accordo. La scadenza è fissata al 30 aprile e, fino a quella data, è necessario seguire le procedure previste per presentare la domanda. La misura riguarda chi ha debiti iscritti a ruolo e intende mettersi in regola.

Il 30 aprile prossimo scadranno i termini per aderire alla Rottamazione quinquies, la nuova misura attraverso cui i contribuenti potranno accedere a una forma di concordato per la risoluzione del debito nei confronti del fisco. Si tratta, pertanto, di una misura di pace fiscale entrata in vigore con la Legge di Bilancio 2026, ma già nota ai contribuenti italiani essendo solo l’ultimo capitolo di una lunga serie di provvedimenti iniziati ormai dieci anni fa e giunti, come suggerisce il nome stesso, al quinto provvedimento entrato in vigore. Nel corso degli scorsi anni milioni di italiani hanno aderito alle varie edizioni della rottamazione;...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rottamazione quinquies, mancano pochi giorni per aderire: ecco cosa fare Notizie correlate Rottamazione-quinquies a Monreale: al via la definizione agevolata dei tributi comunali, ecco come aderireMONREALE – L’Amministrazione Comunale di Monreale annuncia l’avvio della Definizione Agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, la... Tributi locali, Santoro (Lega): "Il Consiglio si riunisca per aderire alla rottamazione quinquies"“In questi ultimi giorni che ci separano dalla conclusione della consiliatura propongono che con urgenza si riunisca il Consiglio comunale per... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rottamazione quinquies, mancano pochi giorni per aderire: ecco cosa fare; Rottamazione cartelle quinquies 2026, scadenza vicina: chi può aderire e come fare domanda subito; Rottamazione quinquies 2026, domanda in scadenza. Pochi giorni per adesione, modifica e revoca. Rottamazione quinquies, mancano pochi giorni per aderire: ecco cosa fareDalla cancellazione di sanzioni e interessi al piano di rientro record in 9 anni: ecco come funziona la Rottamazione quinquies ... ilgiornale.it Rottamazione quinquies, ancora pochi giorni: domanda fino al 30 aprile, pagamento entro il 31 luglioSi avvicinano le scadenze per aderire quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle: come fare richiesta sul sito delle Entrate e come rateizzare ... repubblica.it Conto alla rovescia per rottamazione quinquies, adesioni entro il 30 aprile. Si paga dal 31 luglio in un'unica soluzione o in 54 rate bimestrali Conto alla rovescia per presentare la richiesta di adesione alla rottamazione quinquies. Le domande devono essere tr - facebook.com facebook Conto alla rovescia per presentare la richiesta di adesione alla rottamazione quinquies. Le domande devono essere trasmesse in via telematica sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione entro il prossimo 30 aprile. #ANSA ansa.it/sito/notizie/e… x.com