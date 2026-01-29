Tributi locali Santoro Lega | Il Consiglio si riunisca per aderire alla rottamazione quinquies

La Lega chiede che il Consiglio comunale si riunisca subito per aderire alla rottamazione quinquies. Santoro, uno dei rappresentanti del partito, ha insistito sulla necessità di convocare l’assemblea prima della fine della consiliatura. L’obiettivo è approvare rapidamente la proposta di legge, che permette di definire alcuni tributi locali, prima che terminino i termini stabiliti. La richiesta arriva in un momento di tensione, con pochi giorni ancora a disposizione.

“In questi ultimi giorni che ci separano dalla conclusione della consiliatura propongono che con urgenza si riunisca il Consiglio comunale per aderire alla rottamazione quinques”. Lo dichiara il consigliere comunale della Lega di Salerno Dante Santoro lanciano un appello alla maggioranza. “Il Governo - spiega Santoro - ha recepito le difficoltà di famiglie e imprese e, con la “rottamazione-quinquies” prevista dalla Legge di Bilancio 2026, ha introdotto la possibilità di regolarizzare i tributi locali senza sanzioni e interessi. La misura riguarda IMU, TARI e Canone Unico per il periodo 2020-2023 e rappresenta un sostegno concreto per chi, a causa della pandemia, del caro energia e dell’inflazione, si trova oggi in difficoltà nel far fronte ai debiti fiscali”prosegue Santoro.🔗 Leggi su Salernotoday.it

