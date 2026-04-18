Rottamazione-quinquies conto alla rovescia | domanda entro il 30 aprile cosa sapere
Scade il 30 aprile il termine per presentare la domanda di adesione alla rottamazione-quinquies. La procedura permette di definire le cartelle di pagamento ancora pendenti, con la possibilità di pagare in più rate. Le persone interessate devono compilare e inviare la richiesta entro questa data, seguendo le istruzioni fornite dagli uffici competenti. La procedura riguarda debiti accumulatisi con l'amministrazione finanziaria.
(Adnkronos) – Conto alla rovescia per presentare la richiesta di adesione alla rottamazione-quinquies. Le domande devono essere trasmesse in via telematica sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione entro il prossimo 30 aprile. Sono disponibili servizi online per individuare i debiti che possono essere 'rottamati', considerato che la nuova definizione agevolata, introdotta dalla legge di Bilancio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
ROTTAMAZIONE quinquies. GUIDA completa sulla nuova DEFINIZIONE delle CARTELLE
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