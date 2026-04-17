Conto alla rovescia per rottamazione quinquies adesioni entro il 30 aprile

Scade il 30 aprile il termine per presentare le richieste di adesione alla rottamazione quinquies. Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Chi desidera usufruire di questa opportunità ha quindi pochi giorni per completare la procedura online. La misura riguarda i debiti fiscali e contributivi in scadenza, e il termine finale rappresenta l’ultimo giorno utile per l’invio delle richieste.

Conto alla rovescia per presentare la richiesta di adesione alla rottamazione quinquies. Le domande devono essere trasmesse in via telematica sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione entro il prossimo 30 aprile. I contribuenti che aderiscono, ricorda l'Agenzia, verseranno l'importo dovuto senza corrispondere sanzioni, interessi e aggio. Sarà possibile pagare in un'unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni. Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibile, entro il 30 giugno 2026, la Comunicazione delle somme dovute con l'esito della domanda, gli importi da versare ai fini della definizione e i moduli di pagamento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Conto alla rovescia per rottamazione quinquies, adesioni entro il 30 aprile Notizie correlate Rottamazione quinquies, adesione entro il 30 aprile 2026: cosa rientraIl tempo per aderire alla Rottamazione quinquies va assottigliandosi: entro il 30 aprile 2026 bisogna inviare la domanda online per accedere alla... Rottamazione quinquies in scadenza il 30 aprile, cosa rientra e chi è esclusoIl conto alla rovescia per la rottamazione quinquies è partito: la nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali introdotta dalla Legge di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: -3: CONTO ALLA ROVESCIA PER IL CORSO DATORI DI LAVORO; Sofia si tinge d’attesa: parte il countdown per la Grande Partenza del Giro d’Italia; Conto alla rovescia per gli oratori estivi; Granfondo Riccione: conto alla rovescia per l’evento ciclistico della città. Conto alla rovescia per rottamazione quinquies, adesioni entro il 30 aprileConto alla rovescia per presentare la richiesta di adesione alla rottamazione quinquies. Le domande devono essere trasmesse in via telematica sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione entro il ... ansa.it Conto alla rovescia per la fiera di San Giorgio, Marcattili: «Diamo il via agli eventi per il Santo Patrono» (Videointervista)PORTO SAN GIORGIO - L'assessore al turismo Giampiero Marcattili presenta la 37esima edizione della fiera che, domenica prossima, di fatto, aprirà il cartellone di eventi per i festeggiamenti di San Gi ... cronachefermane.it Rendiamoci conto del livello non solo di Trump, ma di tutto il suo staff. Il Segretario della Guerra Pete Hegseth, per benedire le operazioni militari contro l'Iran, ha recitato il monologo di Pulp Fiction convinto che fosse la Bibbia. Che branco di incapaci pericolos facebook Prima a dopo, si renderanno conto che questo modello di comunicazione non è credibile e non funziona. Non è che tutti abbiamo l'anello al naso, sappiamo quali sono le conseguenze di un attacco Ransomware. Oltre 63 TB di dati esfiltrati (dal 2024) pubblic x.com