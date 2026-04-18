Rosalìa la popstar del momento canta in dialetto siciliano pensando alla Santuzza | Focu ' ranni

La cantante pop di origine spagnola, molto presente nelle classifiche internazionali e con tournée sold out, ha scelto di interpretare un brano in dialetto siciliano, dedicandolo alla patrona di Palermo. La performance include un riferimento alla Santuzza, simbolo della devozione locale. Questa scelta musicale ha attirato l’attenzione dei fan e dei media, che seguono da vicino le sue esibizioni in tutto il mondo.

La star pop del momento canta in dialetto siciliano, pensando alla patrona di Palermo. D'altronde non poteva essere altrimenti per Rosalìa, l'artista spagnola che sta dominando da qualche anno le classifiche e collezionando sold out nei tour in diverse parti del mondo.Da ieri è online in.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Abbiamo chiesto a Delia, cosa l’ha portata a cantare in dialetto siciliano .

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