Il dialetto siciliano invade casa Zengavó | il reel di famiglia ammalia

Una famiglia siciliana ha condiviso un video in cui il padre racconta fiabe alla figlia usando il dialetto locale. Nel reel si vede Andrea parlare in dialetto siciliano mentre la bambina ascolta attentamente. Il video mostra un momento di intimità e allegria tra genitori e figlia, con un tono semplice e naturale. La scena ha riscosso entusiasmo tra chi ha visto il footage.

Zengavó e il dialetto siciliano: Andrea racconta le fiabe in dialetto a sua figlia Camilla. Il risultato del reel è dolce e divertente al tempo stesso. Quando Andrea Zenga prova a parlare in dialetto siciliano succede qualcosa di curioso: le parole diventano più lente, più musicali, quasi come se fossero fatte apposta per raccontare storie. Non è la lingua con cui è cresciuto, ma è quella che negli ultimi tempi ha iniziato a usare per un motivo molto speciale: raccontare le fiabe alla sua bambina. All'inizio era un esperimento, una specie di gioco. Qualche parola imparata qua e là, qualche espressione sentita in famiglia o dalla sua amata Rosalinda, siciliana doc.

