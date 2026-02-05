Dialretto come forma d’amore | l’arte della parola nel cuore del dialetto siciliano

**'A vucca è 'na ricchizza': il dialetto come atto d'amore e di verità al Teatro Comunale di Catanzaro** È una notte di febbraio, a Catanzaro, nel cuore del centro storico, dove il sipario si alza sul Cinema Teatro Comunale. La sala, gremita di persone entusiaste, è il palcoscenico di un atto collettivo, una narrazione che parla di amore, verità, silenzio, e soprattutto di un modo di vivere il mondo che sembra ormai scomodo, anachronistico, ma proprio per questo prezioso. Oggi, il 5 febbraio 2026, è il giorno in cui la commedia "Nel segno di Gemelli – Secondo Atto", scritta da Nino Gemelli e ispirata alla cultura del dialetto siciliano, entra in scena con un messaggio forte: l'arte del linguaggio e l'arte dell'amore si incontrano nel silenzio del cuore.

