Romics | 36^ edizione

La 36^ edizione di Romics si svolge a Roma, organizzata da Fiera Roma e ISI. Il festival internazionale si concentra su fumetto, animazione, cinema e giochi, attirando appassionati e professionisti da diverse regioni. Durante l’evento vengono presentate nuove pubblicazioni, progetti e anteprime nel settore dell’intrattenimento visuale. L’appuntamento si tiene presso la Fiera di Roma.

La 36^ edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, organizzato da Fiera Roma e ISI.URB, si terrà in Fiera Roma dal 9 al 12 aprile. Un evento indimenticabile che trasformerà Roma nella capitale dell’immaginario per quattro giorni, con un programma ricco di iniziative, ospiti di rilievo internazionale, anteprime esclusive e spazi per il pubblico di ogni età. Una grande manifestazione con oltre 400 espositori, con eventi in contemporanea che si svolgono nei cinque padiglioni, in uno spazio espositivo di oltre 70.000 mq. Romics, una fiera internazionale certificata da ISFCERT – Istituto Certificazione... 🔗 Leggi su Funweek.it Articoli correlati Sara Pichelli, Romics d’Oro della 36 edizione dal 9 al 12 aprile 2026Classe 1983, Sara Pichelli è tra le fumettiste italiane più influenti e apprezzate sulla scena internazionale. LORENZO MATTOTTI, Romics d’Oro per l’edizione di aprile di Romics alla Fiera di Roma dal 9 al 12 aprile 2026Nato a Brescia nel 1954, Lorenzo Mattotti è riconosciuto come una delle figure più autorevoli e influenti della scena artistica internazionale,... Com'è stata la mia GAMES WEEK | Aneddoti con Dario Moccia Aggiornamenti e contenuti dedicati a Romics 36 edizione Temi più discussi: Tekken 8 arriva a Romics 36!; Romics 36: Roma si trasforma nella Capitale dell’Immaginario; Romics 36, un'edizione tra Space Jam e Miles Morales, con Romics d'Oro importanti; Romics. Roma aspetta la festa dell'immaginario. Romics: 36^ edizioneIl Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, organizzato da Fiera Roma e ISI.URB, si terrà in Fiera Roma dal 9 al 12 aprile. Un evento indimenticabile che trasformerà Roma nella ... funweek.it Romics 36, un'edizione tra Space Jam e Miles Morales, con Romics d'Oro importantiAlla Fiera di Roma si terrà la 36ma edizione del Romics, dal 9 al 12 aprile. Diversi nomi di rilievo tra i Romics d'Oro alla carriera di quest'anno, tra cui Sara Pichelli, creatrice grafica dello Spid ... comingsoon.it Alla Fiera di Roma si terrà la 36ma edizione del Romics Official dal 9 al 12 aprile. Diversi nomi di rilievo tra i Romics d'Oro alla carriera di quest'anno, tra cui Sara Pichelli, creatrice grafica dello Spider-Man Miles Morales. Guardiamo gli altri ospiti e appuntame - facebook.com facebook Torna Romics, a Roma tra animazione e arte. Fumetti, cinema e game tra cultura pop, innovazione e celebrazioni, dal 9 al 12 aprile #ANSA x.com