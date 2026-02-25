Sara Pichelli Romics d’Oro della 36 edizione dal 9 al 12 aprile 2026

Sara Pichelli ha ricevuto il Romics d’Oro per il suo ruolo di artista di punta nel mondo del fumetto internazionale. La sua consacrazione arriva dopo aver contribuito a creare personaggi celebri come Miles Morales per Marvel Comics. La premiazione si svolgerà durante la 36ª edizione di Romics, che si terrà alla Fiera di Roma dal 9 al 12 aprile 2026. Alla cerimonia parteciperanno numerosi appassionati e professionisti del settore.

Sara Pichelli, tra le più importanti autrici italiane nel panorama del fumetto internazionale e storica artista del team Marvel Comics, sarà celebrata con l’assegnazione del Romics d’Oro nel corso della 36^ edizione di Romics, in programma dal 9 al 12 aprile 2026 presso Fiera Roma. Classe 1983, Sara Pichelli è tra le fumettiste italiane più influenti e apprezzate sulla scena internazionale. È conosciuta soprattutto per aver creato visivamente Miles Morales, il nuovo Spider-Man dell’universo Ultimate, personaggio diventato un’icona della cultura pop contemporanea. La sua collaborazione con Marvel Comics inizia nel 2008, dopo la vittoria del contest internazionale Chester Quest. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

