Dall’unione di Elenoire Casalegno e DJ Ringo è nata nel 1999 la figlia Swami. Nonostante si siano lasciati, i due hanno mantenuto ottimi rapporti. Nel 2014 Elenoire Casalegno è poi convolata a nozze con l’italo-americano Sebastiano Lombardi. Un matrimonio esclusivamente “per amore”, l’ha definito lei, ma la rottura è arrivata dopo soli tre anni (e due precedenti di fidanzamento). “Non credo sia stato un errore. Tra noi c’è stato un distacco, ognuno ha preso strade differenti. I nostri caratteri non si sono più incastrati, non camminavamo più parallelamente”, ha affermato a Verissimo dopo l’annuncio della rottura. Chi è l’ex marito di Elenoire Casalegno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sebastiano Lombardi, chi è l’ex marito di Elenoire Casalegno: “Non credo sia stato un errore”

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