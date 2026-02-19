Perché molti dicono che la Formula 1 sia morta dopo aver visto come sarà la nuova partenza dei GP

Nei test F1 2026 in Bahrain la FIA prova una nuova procedura di partenza con "preavviso blu": senza MGU-H il turbo va preparato prima. E sui social esplode: "la F1 è morta".🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Formula 1, Piastri in pole davanti a Norris e Verstappen. La griglia di partenza del Gp Qatar

Pellegatti sul Milan: “Nuovo finanziatore sarà Comvest. Mi dicono che sia già chiuso”Il giornalista Carlo Pellegatti ha discusso con Tobia De Stefano del futuro societario del Milan, annunciando che il nuovo finanziatore sarà Comvest.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Come gli immigrati salvano l’economia e le pensioni italiane; Blog | Stem, in Italia le laureate sono meno della metà degli uomini - Alley Oop; Ravagnani, Acutis… e una Chiesa che con i giovani non sa cosa fare; Paolo Griffa: Di facciata tutti dicono che è cambiato tutto. In pratica, in molti posti non è cambiato niente.

Fantasie sessuali: ecco perché dicono molto sulla tua personalitàIl tuo carattere influenza i tuoi desideri sessuali: uno studio svela il legame profondo tra il nostro modo di essere e ciò che immaginiamo ... 105.net

Mi dicevano che ero sfigato perché suonavo e non giocavo a calcio. Ho lasciato il posto sicuro per provare X Factor, il mio futuro è qui: il racconto di PierCVoce potente, personalità non indifferente. PierC (vero nome Piercesare Fagioli, ndr), di certo, non è passato inosservato all’ultima edizione di X Factor 2025, che ha visto trionfare rob. Sin dalle ... ilfattoquotidiano.it

"La Formula 1 faccia la Formula 1, lasciamo le batterie alla Formula E. Ci sono molti piloti bravi in Formula E, ma qui dobbiamo restare fedeli alla nostra identità. L’auto 2026 sarà davvero fantastica, ma dobbiamo concentrarci sui motori e non avvicinarci tropp facebook