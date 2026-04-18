Roma | viaggiava sul treno con oltre 100 ovuli arrestato dalla Polfer di Frosinone

Il 30 marzo la Polfer di Frosinone ha arrestato un uomo che viaggiava su un treno regionale con più di 100 ovuli di droga nascosti nel corpo. Durante un normale controllo a bordo del treno, i poliziotti hanno individuato l’uomo e hanno trovato gli ovuli, che sono stati sequestrati. L’arrestato è stato portato in commissariato e ora si trova a disposizione delle autorità giudiziarie.

Un clamoroso episodio di traffico di droga si è verificato il 30 marzo scorso, quando la Polfer di Frosinone, durante un servizio di vigilanza sulla tratta di competenza, ha effettuato un controllo a bordo di un treno regionale. Il controllo è avvenuto all’altezza della stazione di Colleferro, in provincia di Roma, e ha coinvolto uno straniero originario del Mali. L’uomo, che risiede regolarmente in Italia da oltre un decennio, aveva a suo carico una vecchia notifica giudiziaria. Per questo motivo, è stato condotto presso l’ufficio della Polfer per svolgere approfondimenti specifici. Scoperta di sostanze stupefacenti. Dopo aver appurato che la notifica risultava già effettuata ma non registrata, gli agenti hanno notato un nervosismo inusuale da parte dello straniero durante il controllo, il che ha insospettito i poliziotti della Polfer.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: viaggiava sul treno con oltre 100 ovuli, arrestato dalla Polfer di Frosinone Notizie correlate Viaggia con 100 ovuli di droga sul treno regionale: la Polfer arresta un corriere a ColleferroUn normale servizio di vigilanza a bordo di un treno regionale si è trasformato in un maxi-sequestro di sostanze stupefacenti. Colleferro, fermato sul treno con un chilo di droga: arrestato, nascondeva 100 ovuliÈ di un arresto e 1 chilogrammo di droga sequestrata il bilancio di un’operazione della Polizia Ferroviaria a Colleferro. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Viaggia con 100 ovuli di droga sul treno regionale: la Polfer arresta un corriere a Colleferro; Frosinone, viaggiava sul treno con oltre 100 ovuli di stupefacenti: arrestato dalla polfer di Frosinone; Roccasecca - Non si ferma all'alt e investe un Carabiniere: denunciata una 54enne; Roma, prosegue il festival del co-housing di Roma Capitale con Massimo Recalcati e Francesco Bruni. Il nervosismo lo tradisce sul treno regionale: nascondeva un chilo di droga tra i vestitiUn controllo di routine nato da un’incongruenza burocratica si è trasformato in un importante sequestro di droga sulla linea ferroviaria vicino Roma. Gli agenti della Polfer di Frosinone, impegnati in ... msn.com In treno con un chilo di droga ‘assortita’ nascosta in oltre 100 ovuli: arrestato dalla Polfer di FrosinoneGli ovuli, ben occultati sia nella giacca dell’uomo che nella valigia, contenevano un assortimento di sostanze diverse quali eroina, cocaina e metanfetamine ... tunews24.it In treno con un chilo di droga ‘assortita’ nascosta in oltre 100 ovuli: arrestato dalla Polfer di Frosinone Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com COLLEFERRO: L’uomo regolarmente in Italia da oltre un decennio, aveva a proprio carico una vecchia notifica giudiziaria. Sequestrato un chilo di droga dalla Polfer di Frosinone facebook