Roma Gasp cerca soluzioni per la trequarti | ballottaggio aperto tra El Shaarawy e Pisilli

Da gazzetta.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito all'assenza di Pellegrini per infortunio, il tecnico della squadra sta valutando diverse soluzioni per il reparto offensivo, concentrandosi sulla posizione di trequarti. La decisione tra El Shaarawy e Pisilli si deciderà nelle prossime ore, con un ballottaggio ancora aperto. La formazione potrebbe cambiare in vista della partita, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle scelte dell’allenatore.

L’avanzamento di Pisilli o una nuova chance per El Shaarawy. Oggi alla ripresa degli allenamenti a Trigoria Gasperini dovrà pensare al sostituto di Pellegrini che sarà out per circa un mese. Molto dipenderà dal recupero o meno di Koné contro l’Atalanta. Se il francese dovesse farcela sarà Niccolò ad affiancare Soulè sulla trequarti e a completare il terzetto offensivo con Malen. In caso di forfait, invece, il tecnico sarebbe costretto a tenere Pisilli sulla mediana e quindi a riproporre El Shaarawy che appare in vantaggio rispetto a Venturino e Zaragoza.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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