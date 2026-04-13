In seguito all'assenza di Pellegrini per infortunio, il tecnico della squadra sta valutando diverse soluzioni per il reparto offensivo, concentrandosi sulla posizione di trequarti. La decisione tra El Shaarawy e Pisilli si deciderà nelle prossime ore, con un ballottaggio ancora aperto. La formazione potrebbe cambiare in vista della partita, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle scelte dell’allenatore.

L’avanzamento di Pisilli o una nuova chance per El Shaarawy. Oggi alla ripresa degli allenamenti a Trigoria Gasperini dovrà pensare al sostituto di Pellegrini che sarà out per circa un mese. Molto dipenderà dal recupero o meno di Koné contro l’Atalanta. Se il francese dovesse farcela sarà Niccolò ad affiancare Soulè sulla trequarti e a completare il terzetto offensivo con Malen. In caso di forfait, invece, il tecnico sarebbe costretto a tenere Pisilli sulla mediana e quindi a riproporre El Shaarawy che appare in vantaggio rispetto a Venturino e Zaragoza.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, Gasp cerca soluzioni per la trequarti: ballottaggio aperto tra El Shaarawy e Pisilli

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