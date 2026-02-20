Roma senti Baldanzi | Ho scelto il Genoa per De Rossi e voglio restare a lungo
Tommaso Baldanzi ha scelto il Genoa per la presenza di Roberto De Rossi, che lo ha convinto a trasferirsi. La decisione nasce dal desiderio di crescere sotto la guida dell’ex calciatore, che ha già dimostrato di saper valorizzare i giovani talenti. Baldanzi, in prestito con diritto di riscatto, ha spiegato di voler rimanere a lungo nel club ligure, puntando a conquistare spazio e migliorare le proprie prestazioni. La sua volontà di restare si lega anche alla volontà di dare il massimo in questa esperienza.
Tommaso Baldanzi, in prestito con diritto di riscatto alla formazione rossoblù, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Secolo XIX. Tra i ricordi dell’esperienza a Roma e il ritorno alla corte di De Rossi, l’ex giocatore giallorosso ha dichiarato di voler continuare a lungo a vestire la maglia genoana. “Ho scelto il Genoa per De Rossi e l’ambiente”. Baldanzi ha sottolineato l’ importanza che ha avuto De Rossi nello scegliere la formazione rossoblù. Inoltre, non ha voluto dimenticare il fatto che il Genoa rappresenta un club storico, pieno di passione: “ Se sono qui il mister ha avuto la sua influenza.🔗 Leggi su Sololaroma.it
