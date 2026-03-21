Due anarchici sono morti in un’esplosione avvenuta in un casolare a Roma. La polizia sta indagando sul motivo per cui i due avessero in possesso un ordigno, che si sospetta fosse collegato a un’attività clandestina. L’incidente si è verificato poco prima di un importante voto referendario, suscitando preoccupazioni tra le forze dell’ordine. La dinamica dell’esplosione è ancora da chiarire.

“Il fatto che due anarchici maneggiassero una bomba alla vigilia del voto referendario lascia molto perplessi, preoccupa molto”. A parlare è il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha sottolineato in questo modo che l’episodio è avvenuto a poche ore dall’apertura delle urne per il referendum sulla giustizia. Tra circa due ore il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, invece, presiederà al Viminale il Comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa). (ANSA FOTO) – Notizie.com L’allarme è insomma scattato ai massimi livelli dopo che nella mattinata di ieri Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone sono morti nell’esplosione di un casale al parco degli Acquedotti di Roma. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Il mistero del casolare esploso a Roma, morti due anarchici del gruppo di Alfredo Cospito: a cosa doveva servire l’ordigno

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