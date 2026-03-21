Il mistero del casolare esploso a Roma morti due anarchici del gruppo di Alfredo Cospito | a cosa doveva servire l’ordigno

Da notizie.com 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due anarchici sono morti in un’esplosione avvenuta in un casolare a Roma. La polizia sta indagando sul motivo per cui i due avessero in possesso un ordigno, che si sospetta fosse collegato a un’attività clandestina. L’incidente si è verificato poco prima di un importante voto referendario, suscitando preoccupazioni tra le forze dell’ordine. La dinamica dell’esplosione è ancora da chiarire.

“Il fatto che due anarchici maneggiassero una bomba alla vigilia del voto referendario lascia molto perplessi, preoccupa molto”. A parlare è il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha sottolineato in questo modo che l’episodio è avvenuto a poche ore dall’apertura delle urne per il referendum sulla giustizia. Tra circa due ore il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, invece, presiederà al Viminale il Comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa). (ANSA FOTO) – Notizie.com L’allarme è insomma scattato ai massimi livelli dopo che nella mattinata di ieri Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone sono morti nell’esplosione di un casale al parco degli Acquedotti di Roma. 🔗 Leggi su Notizie.com

il mistero del casolare esploso a roma morti due anarchici del gruppo di alfredo cospito a cosa doveva servire l8217ordigno
© Notizie.com - Il mistero del casolare esploso a Roma, morti due anarchici del gruppo di Alfredo Cospito: a cosa doveva servire l’ordigno

Articoli correlati

Due anarchici morti nell'esplosione di un casolare a Roma. Forse stavano maneggiando un ordignoAGI - I vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenuti nel Parco degli Acquedotti, zona Capannelle, per il crollo di un casolare abbandonato,...

Leggi anche: Due morti nell’esplosione al Parco degli acquedotti a Roma: anarchici vicini a Cospito, stavano maneggiando un ordigno

Contenuti e approfondimenti su Alfredo Cospito

Discussioni sull' argomento Muore nel crollo di un casolare a Roma, era legata all’Umbria; Chi erano le vittime dell'esplosione al Parco degli Acquedotti: si indaga sulla pista anarchica.

alfredo cospito il mistero del casolareChi è Alfredo Cospito, l'anarchico al 41-bis legato alle vittime del casolareDopo l’esplosione del casolare nel Parco degli Acquedotti a Roma, avvenuta questa mattina e per la quale gli inquirenti stanno seguendo la pista anarchica, torna l’ombra degli attentati. Lo scoppio, p ... msn.com

alfredo cospito il mistero del casolareEsplode l'ordigno che stavano preparando, morti due anarchici. Le vittime legate a Alfredo CospitoCrolla un solaio di un casale abbandonato. Le due vittime sono Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone. Mercogliano aveva un braccio mutilato ... rainews.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.