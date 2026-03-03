Isola Farnese si lavora su strada e messa in sicurezza E c’è chi abbandona il borgo isolato

A Isola Farnese sono in corso lavori sulla strada per migliorare la sicurezza e facilitare il trasporto pubblico. È stato avviato un intervento di messa in sicurezza di un costone privato che rappresentava un rischio. Nel frattempo, alcune persone hanno lasciato il borgo, che si trova in una zona isolata. Le operazioni riguardano anche una strada di collegamento alternativa con la città.

Nel quartiere torna la linea bus 032 e permane il presidio di assistenza. Ancora aperta la partita sui ristori alle attività in crisi Trasporto pubblico, una strada di collegamento alternativa con la città e la messa in sicurezza del costone privato pericolante. Sono questi i fronti sui quali si lavora per far uscire Isola Farnese dall'isolamento. Quello in cui il borgo di Roma nord è piombato dopo il crollo di alcuni massi sulla via principale, unico accesso al quartiere chiuso ormai da due mesi. Ripristinata la linea 032. L'autobus, con partenza ogni mezz'ora dalla stazione ferroviaria di La Storta, effettua tutte le fermate su via dell'Isola Farnese con l'ultima sosta all'altezza dei civici 170 -175.