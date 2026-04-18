Isola Farnese è di nuovo libera | aperta l' unica strada di collegamento per il borgo rimasto isolato tre mesi

Dopo tre mesi di isolamento, l’unica strada di collegamento per l’isola Farnese è stata riaperta. I residenti del borgo, situato a Roma nord, hanno festeggiato il ritorno alla normalità scattando foto per immortalare il momento. La strada era rimasta chiusa dal 12 gennaio, lasciando il piccolo centro abitato senza collegamenti con le aree circostanti. Ora la viabilità è stata ripristinata, permettendo nuovamente il passaggio.

Gruppi di residenti si sono anche scattati delle foto per celebrare il momento tanto atteso. Del resto, il piccolo borgo di Roma nord era isolato dal 12 gennaio. Più di tre mesi senza avere la possibilità di prendere l’auto e uscire di casa a causa della frana che aveva bloccato l’unica strada.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Isola Farnese, si lavora su strada e messa in sicurezza. E c’è chi abbandona il borgo isolato Leggi anche: Frane a Isola Farnese, borgo isolato a causa del crollo: “Sembra di rivivere il lockdown” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sito Istituzionale | Isola Farnese, l'ordinanza del 16 aprile; Gualtieri firma l'ordinanza: Isola Farnese non è più isolata, ma se piove la strada si chiuderà in automatico; Roma, il borgo Isola Farnese isolato dalla frana: La riapertura parziale della strada non basta; Frana a Isola Farnese, riapre la strada: senso unico alternato e stop automatico in caso di allerta. Riapre via dell’Isola Farnese dopo le frane: strada percorribile con limitazioniRiattivata la circolazione dopo gli interventi di messa in sicurezza del costone roccioso. Riapertura parziale con nuove misure di sicurezza ... rainews.it Gualtieri firma l'ordinanza: Isola Farnese non è più isolata, ma se piove la strada si chiuderà in automaticoIl provvedimento del sindaco riattiva il transito verso il borgo dopo i crolli di gennaio. Un sistema di sensori e barriere monitora la parete rocciosa: pronti i blocchi stradali in caso di allerta. romatoday.it Riaperta da poche ore la strada a Isola Farnese dove il regista vive. Brass era "ostaggio" in casa propria dal 9 gennaio, quando il terreno ebbe un cedimento e la via principale fu chiusa - facebook.com facebook Tinto Brass bloccato in casa da quattro mesi: una frana tiene isolato il 93enne a Isola Farnese L'anziano regista rischia la vita x.com