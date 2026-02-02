Lavoro | Abiogen Pharma ottiene la certificazione per la parità di genere
Abiogen Pharma ottiene la certificazione per la parità di genere. La società farmaceutica italiana ha infatti ottenuto il riconoscimento ufficiale, rispettando gli standard nazionali con la prassi UNIPdR 125:2022. Un traguardo importante che segna l’impegno dell’azienda per promuovere un ambiente di lavoro più equo e inclusivo.
Abiogen Pharma, realtà d’eccellenza nel panorama farmaceutico, annuncia il conseguimento della certificazione per la parità di genere, in conformità alla prassi UNIPdR 125:2022, lo standard nazionale di riferimento. Il riconoscimento, rilasciato dall’ente accreditato CSQA Certificazioni e consegnato ufficialmente lunedì 2 febbraio presso la sede aziendale, è il risultato di un rigoroso processo di audit condotto con il supporto strategico dell'Unione Industriale Pisana, volto a valutare politiche, processi e indicatori di performance legati all’equità e all’inclusione. La certificazione è una conferma dell’impegno concreto e continuativo di Abiogen Pharma nel promuovere una cultura interna fondata sul rispetto delle persone, sulla valorizzazione dei talenti e su opportunità eque e trasparenti.🔗 Leggi su Pisatoday.it
