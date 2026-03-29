A Roma, durante la commemorazione degli anarchici deceduti, sono stati fermati 91 persone con un provvedimento di fermo preventivo, primo caso di applicazione di questa misura introdotta dal governo. La Questura ha bloccato i partecipanti al corteo, sottolineando l'attuazione di nuove norme di sicurezza. Il governo ha dichiarato che il decreto sicurezza sta funzionando.

Scatta per la prima volta il "fermo preventivo" alle manifestazioni, introdotto dal governo: 91 persone sono state colpite a Roma da questa misura in occasione della cerimonia di commemorazione degli anarchici Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due militanti morti lo scorso 19 marzo nella capitale mentre stavano fabbricando un ordigno in un casale nel Parco degli Acquedotti. La stessa premier Giorgia Meloni esprime soddisfazione per l’operazione della polizia: «Il decreto sicurezza funziona» - dice riferendosi alla norma che ha permesso l’applicazione della misura da parte degli agenti - ciò che è accaduto «conferma quanto fosse necessaria questa norma. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Scatta il primo fermo preventivo ai cortei, a Roma 91 in Questura. Bloccati alla commemorazione degli anarchici morti. Meloni: "Il dl sicurezza funziona"

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