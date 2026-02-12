Meteo Roma oggi | allerta gialla per 18 ore strade allagate e traffico in tilt

Oggi Roma si sveglia sotto un’allerta gialla che durerà 18 ore. La pioggia continua a cadere in modo insistente, causando strade allagate e traffico in tilt. La città affronta un giorno di maltempo con temporali e vento forte, che stanno complicando la circolazione e creando disagi per i residenti.

Maltempo su Roma e provincia nel giorno di Giovedì Grasso. Dalla notte tra l’11 e il 12 febbraio la pioggia ha iniziato a cadere sulla Capitale e continuerà per tutta la giornata di oggi, con possibili temporali, raffiche di vento e rovesci anche di forte intensità. Il Centro Funzionale Regionale ha diramato una allerta gialla per criticità idrogeologica valida dal primo mattino di oggi e per le successive 12-18 ore. Le zone interessate dall’allerta sono: Zona D – Bacini di Roma. Zona E – Aniene. Zona F – Bacini Costieri Sud. Strade allagate e traffico da bollino rosso. Le forti precipitazioni stanno causando disagi in diversi quadranti della città.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Roma Meteo

Un forte nubifragio si è abbattuto su Roma questa mattina, causando allagamenti e traffico congestionato in tutta la città.

Pioggia intensa e raffiche di vento hanno messo in ginocchio Roma e il Lazio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Roma Meteo

Argomenti discussi: Maltempo a Roma: in arrivo temporali e raffiche di vento. E scatta l'allerta meteo; Nubifragio su Roma, strade allagate e traffico in tilt; Allerta meteo di colore giallo a Roma e nel Lazio domani, mercoledì 11 febbraio 2026: le zone a rischio; Maltempo a Roma e nel resto del Lazio: scatta l’allerta meteo arancione per nubifragi e venti di burrasca.

Meteo Roma oggi: allerta gialla per 18 ore, strade allagate e traffico in tiltMaltempo su Roma e provincia nel giorno di Giovedì Grasso. Dalla notte tra l’11 e il 12 febbraio la pioggia ha iniziato a cadere sulla Capitale e ... funweek.it

Allerta meteo Roma e Lazio 12 febbraio: vento forte, pioggia intensa e temporaliForte vento, pioggia e temporali sono le previsioni nel Lazio per il 12 febbraio. L’allerta meteo è gialla su Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma. Leggi tu ... fanpage.it

Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 12 febbraio. - facebook.com facebook

CURIOSITÀ. Gennaio da record sotto il profilo pluviometrico per la città di Roma e per alcune aree della provincia. Alla stazione del Collegio Romano sono caduti 226 mm di pioggia, rendendo gennaio 2026 il terzo più piovoso dal 1782. Record assoluto invec x.com