Meteo Roma oggi | allerta gialla per 18 ore strade allagate e traffico in tilt
Oggi Roma si sveglia sotto un’allerta gialla che durerà 18 ore. La pioggia continua a cadere in modo insistente, causando strade allagate e traffico in tilt. La città affronta un giorno di maltempo con temporali e vento forte, che stanno complicando la circolazione e creando disagi per i residenti.
Maltempo su Roma e provincia nel giorno di Giovedì Grasso. Dalla notte tra l’11 e il 12 febbraio la pioggia ha iniziato a cadere sulla Capitale e continuerà per tutta la giornata di oggi, con possibili temporali, raffiche di vento e rovesci anche di forte intensità. Il Centro Funzionale Regionale ha diramato una allerta gialla per criticità idrogeologica valida dal primo mattino di oggi e per le successive 12-18 ore. Le zone interessate dall’allerta sono: Zona D – Bacini di Roma. Zona E – Aniene. Zona F – Bacini Costieri Sud. Strade allagate e traffico da bollino rosso. Le forti precipitazioni stanno causando disagi in diversi quadranti della città.🔗 Leggi su Funweek.it
Approfondimenti su Roma Meteo
Nubifragio su Roma, strade allagate e traffico in tilt
Un forte nubifragio si è abbattuto su Roma questa mattina, causando allagamenti e traffico congestionato in tutta la città.
Maltempo a Roma e nel Lazio, strade allagate e traffico in tilt: lunghe code e Raccordo bloccato
Pioggia intensa e raffiche di vento hanno messo in ginocchio Roma e il Lazio.
Ultime notizie su Roma Meteo
Argomenti discussi: Maltempo a Roma: in arrivo temporali e raffiche di vento. E scatta l'allerta meteo; Nubifragio su Roma, strade allagate e traffico in tilt; Allerta meteo di colore giallo a Roma e nel Lazio domani, mercoledì 11 febbraio 2026: le zone a rischio; Maltempo a Roma e nel resto del Lazio: scatta l’allerta meteo arancione per nubifragi e venti di burrasca.
Meteo Roma oggi: allerta gialla per 18 ore, strade allagate e traffico in tiltMaltempo su Roma e provincia nel giorno di Giovedì Grasso. Dalla notte tra l’11 e il 12 febbraio la pioggia ha iniziato a cadere sulla Capitale e ... funweek.it
Allerta meteo Roma e Lazio 12 febbraio: vento forte, pioggia intensa e temporaliForte vento, pioggia e temporali sono le previsioni nel Lazio per il 12 febbraio. L’allerta meteo è gialla su Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma. Leggi tu ... fanpage.it
Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 12 febbraio. - facebook.com facebook
CURIOSITÀ. Gennaio da record sotto il profilo pluviometrico per la città di Roma e per alcune aree della provincia. Alla stazione del Collegio Romano sono caduti 226 mm di pioggia, rendendo gennaio 2026 il terzo più piovoso dal 1782. Record assoluto invec x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.