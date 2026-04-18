Roma notte del giudizio per Ranieri | l’Olimpico tra amore e fischi

Nella notte all’Olimpico, l’allenatore è stato sottoposto a un’assemblea di tifosi e società dopo la sconfitta. Gasperini, presente in sala stampa a Trigoria, si è commosso ricordando un passato recente. Nel frattempo, a pochi chilometri di distanza, l’allenatore protagonista della serata ha seguito in silenzio gli sviluppi dal monitor, circondato da un’atmosfera tesa e carica di emozioni.

Mentre le lacrime di Gian Piero Gasperini bagnavano ancora il pavimento della sala stampa di Trigoria, a pochi chilometri di distanza Claudio Ranieri osservava il monitor in un silenzio carico di elettricità. Il Senior Advisor giallorosso, l’uomo mandato dai Friedkin per blindare la società, si ritrova ora al centro di una tempesta che probabilmente non aveva previsto. Le sue dichiarazioni pre-Pisa, nate con l’intento “nobile” di difendere il club e lo staff dalle intemperanze del tecnico, si sono trasformate nel detonatore di una crisi diplomatica senza precedenti. Stasera, per il posticipo contro l’ Atalanta, Ranieri siederà regolarmente in tribuna d’onore accanto al DS Ricky Massara.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, notte del giudizio per Ranieri: l’Olimpico tra amore e fischi Notizie correlate Roma, notte amara all’Olimpico tra sogni spezzati e rimpiantiLa fine del percorso europeo della Roma arriva nel modo più doloroso possibile: dopo una partita lunga, combattuta e ricca di episodi, i giallorossi... Roma, caos Gasperini: Ranieri spacca il club e gela l’OlimpicoLa Roma esplode dall’interno proprio nel momento cruciale della corsa Champions, oscurando persino l’impatto devastante di Malen, autore di 10 gol in... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: La star de Il trono di spade Lena Headey entra nel cast di Mercoledì; Roma, 13enne precipita dal secondo piano e muore. Indaga la polizia; Spettacoli, sport, arte e cibo: all’Eur torna la notte bianca; Manutenzione sulla A24: svincolo di Tagliacozzo chiuso la notte del 16 Aprile. Roma, corruzione negli appalti stradali: chiesto rinvio a giudizio per PellegriniLa procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l’imprenditore Mirko Pellegrini, noto come Mister Asfalto, e altre 37 persone e società, nell’ambito di un’inchiesta sulla corruzione relativa ... rainews.it Violenza di genere e nello sport. Un tema delicato trattato ieri a Roma https://www.tuttobiciweb.it/article/1776493798 facebook Marevivo Floating Hub, nasce a Roma un polo scientifico sulla biodiversità fluviale x.com