Il maltempo ha causato la chiusura di diverse strade provinciali nella zona nord di Roma, creando disagi per chi si sposta in queste aree. La forte pioggia e le raffiche di vento hanno portato a frane e allagamenti, che rendono difficile la circolazione. Alcuni percorsi sono stati temporaneamente interdetti per motivi di sicurezza, mentre altre strade presentano deviazioni obbligatorie. La situazione si mantiene critica e le autorità monitorano costantemente la rete stradale.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno colpendo il territorio provinciale di Roma, in particolare la zona nord, si registrano diverse chiusure di strade provinciali. La Città metropolitana di Roma ha reso noto che, in particolare, è stata chiusa da questa notte la Palomberese, strada 636 al km 25+00, a causa di una frana. Attualmente sono in corso le operazioni di pulizia della scarpata e la messa in opera di new jersey per garantire la sicurezza della viabilità. Chiusure e modifiche alla viabilità. Inoltre, sulla strada 21a, nel comune di Sant’Oreste, a causa di una frana, la carreggiata sarà parzializzata con l’istituzione di un senso unico alternato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Maltempo: Citta’ metropolitana Roma, chiusure e deviazioni sulle strade provinciali

A causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse a Roma, si registrano vento e pioggia intensi.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Maltempo Lazio, frane, smottamenti e strade chiuse: 55 interventi da gennaio della Città Metropolitana di Roma; Maltempo, a Roma e provincia notte di pioggia intensa. Alberi caduti e allagamenti, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco; Pini tagliati all’Uliveto, operazioni in urgenza di Città metropolitana; Bullismo: Pieretti (Roma Capitale), 'parola è compagna di vita e di crescita'.

Maltempo: Citta’ metropolitana Roma, chiusure e deviazioni sulle strade provincialiMaltempo a Roma: chiuse diverse strade provinciali a causa di frane e allagamenti. I lavori sono in corso per ripristinare la viabilità. romadailynews.it

Maltempo, a Roma e provincia notte di pioggia intensa. Alberi caduti e allagamenti, centinaia gli interventi dei vigili del fuocoTanta paura alle prime ore di venerdì. Situazione critica per il maltempo a Civitavecchia dove anche i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno aiutato delle persone rimaste intrappolate nelle loro vet ... romatoday.it

SFILATA IN MASCHERA A CITTÁ GIARDINO ANNULLATA CAUSA MALTEMPO | DOMANI 12 FEBBRAIO Si informano i cittadini che, a causa delle previste condizioni meteo sfavorevoli, la Sfilata in maschera in programma nella mattinata di domani, Gio facebook

#Maltempo in città : Le mie dichiarazioni sul messaggero . @LCiocchetti @IgnazioCozzoli @FratelliRoma @FratellidItalia @DPCgov x.com