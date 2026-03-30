Incendio e neve | il caos blocca Roma tra code e deviazioni

A Roma, si registrano code lungo la Grande Raccordo Anulare tra Tor di Quinto e la Salaria a causa del traffico intenso. Nel frattempo, un incendio su Via di Torre Spaccata ha provocato la temporanea chiusura della strada, causando deviazioni e disagi nella circolazione. La presenza di neve ha ulteriormente complicato la situazione sulle strade della città.

Il traffico sulla Grande Raccordo Anulare registra code persistenti tra Tor di Quinto e la Salaria, mentre un incendio su Via di Torre Spaccata blocca temporaneamente il passaggio. Le previsioni meteo indicano un peggioramento progressivo della situazione atmosferica nella notte con neve che scende a quote più basse sull’Appennino. L’intensità del flusso veicolare sulla riviera cittadina rimane stabile ma critica a causa di un sinistro già risolto, lasciando però effetti a catena sulla carreggiata interna verso l’uscita La Rustica. Parallelamente, i lavori in corso alla Balduina costringono a deviazioni complesse per le linee di trasporto pubblico, creando un nodo critico nel tessuto urbano laziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio e neve: il caos blocca Roma tra code e deviazioni Articoli correlati A11: Incidente blocca Toscana-Liguria, 2 ore di caos e code a Lucca.Lucca, 19 febbraio 2026 – Il tratto autostradale A11 Firenze-Pisa Nord, compreso tra Lucca Est e il bivio per la bretella Lucca-Viareggio, è rimasto... Tamponamento tremendo tra camion: caos in autostrada e code infiniteLo schianto ha coinvolto tre mezzi pesanti ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare uno dei conducenti intrappolati...