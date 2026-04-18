A Roma, durante un corteo organizzato dagli anarchici per Cospito, circa 200 attivisti provenienti da diverse parti d’Italia si sono mossi da piazza San Lorenzo al quartiere Pigneto. Nelle fasi della manifestazione si sono verificati momenti di tensione, durante i quali un poliziotto è rimasto ferito a causa di una bottiglia lanciata. La manifestazione si sta svolgendo con presenza di forze dell’ordine per monitorare gli sviluppi.

Momenti di tensione si sono verificati durante il corteo organizzato dagli anarchici a Roma, dove circa 200 attivisti, provenienti da diverse località d’Italia, stanno manifestando da piazza San Lorenzo fino al quartiere Pigneto. Questa protesta si svolge in segno di solidarietà nei confronti di Alfredo Cospito, attualmente detenuto al regime del 41 bis. Incidente durante il corteo. Durante la manifestazione, un episodio di violenza ha coinvolto un poliziotto, il quale è stato colpito da una bottiglia lanciata dalla folla all’incrocio tra via dei Sardi e viale dello Scalo San Lorenzo. L’agente ha riportato una ferita alla testa e, fortunatamente, è stato immediatamente assistito.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: momenti di tensione al corteo anarchici per Cospito, poliziotto ferito con bottiglia

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Roma, tensione al corteo degli anarchici per Alfredo Cospito: “41bis è tortura”. Ferito un funzionario di poliziaUn centinaio di anarchici partiti in corteo dal quartiere romano di San Lorenzo in direzione Pigneto.

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