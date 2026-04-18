Roma Massara prima dell’Atalanta | Settimana difficile? Situazione normale protesa a far crescere la squadra Ecco la posizione della proprietà e cosa succede per i rinnovi
Ricky Massara ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita tra Roma e Atalanta, valida per la 33ª giornata di Serie A 202526. Ha commentato la settimana, definendola difficile, ma ha precisato che la situazione è normale e mirata a far crescere la squadra. Inoltre, ha condiviso dettagli sulla posizione della proprietà e sugli sviluppi relativi ai rinnovi dei contratti. La sfida tra le due squadre si giocherà in diretta su Dazn.
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ATALANTA - Roma 03/01/2026 striscione #asroma #atalanta #napoli #seriea #calcio
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