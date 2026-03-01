Massara prima di Roma Juve | Stiamo parlando con Cristante e Mancini per i rinnovi sugli scontri diretti dico questo

Il direttore sportivo della Roma ha dichiarato che sono in corso discussioni con Cristante e Mancini per i rinnovi di contratto. Prima della partita tra Roma e Juventus, Massara ha anche commentato gli scontri diretti, esprimendo il suo punto di vista senza approfondimenti o analisi. La sua attenzione è concentrata sulle trattative in corso e sui temi legati alle sfide tra le due squadre.

Manchester City, annuncio di Bernardo Silva: «Il giorno in cui me ne andrò.». Parole emozionanti del fuoriclasse portoghese! Goretzka accende il derby di mercato! Milan e Inter sulle sue tracce: il nodo stipendio al centro della trattativa Koopmeiners Juve, prove di addio? Roma e Galatasaray all’assalto. La Juve fissa il prezzo! I dettagli Chiellini prima di Roma Juve: «Parleremo con Spalletti, non vedo nessun altro su questa panchina». Poi la battuta su Chiello a Sanremo Guerra in Medio Oriente, si ferma il campionato in Qatar: a rischio anche la finalissima Argentina-Spagna! Infortunio Emre Can, che tegola per il Borussia Dortmund! C’è la rottura del legamento: il comunicato Rangers Celtic 2-2: succede di tutto nell’Old Firm, ma a sorridere sono. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Massara prima di Roma Juve: «Stiamo parlando con Cristante e Mancini per i rinnovi, sugli scontri diretti dico questo» Mancini e Cristante, la Roma accelera sui rinnovi: priorità assoluta per MassaraTra le pratiche aperte sulla scrivania di Massara, ce n’è una che pesa più delle altre. Leggi anche: Toni sicuro: «Con Bonny ed Esposito l’Inter ha le spalle coperte, sugli scontri diretti dico questo» Tutti gli aggiornamenti su Roma Juve. Temi più discussi: Capello: Il nostro calcio va piano, è colpa degli arbitri. Roma-Juve? Stimo Massara, Comolli va messo in discussione; Senesi, la Roma spinge per il primo colpo dell'estate: ecco come può arrivare a giugno; Roma-Juventus, Gasperini può sorridere: Dybala ci sarà. Ma out Soulé e Hermoso; Roma-Raspadori, 24-48 ore per il sì: l'ingaggio aumentato convince Jack. Roma, Massara a Dazn: Non cambieremo l'atteggiamento della squadra contro la Juve. Trattiamo per i rinnoviIl direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista del match casalingo contro la Juventus valido per la 27^ giornata di Serie A, fornendo aggiornamenti ... tuttojuve.com Massara a DAZN: «Stasera sarebbe un bel momento per vincere uno scontro diretto. Sarà una bella partita»Massara a DAZN: «Stasera sarebbe un bel momento per vincere uno scontro diretto». Le sue dichiarazioni prima della sfida tra Roma e Juventus Ricky Massara ha parlato ai microfoni di DAZN prima della s ... juventusnews24.com Serie A, in campo Roma-Juve: sfida per i posti in Europa Torino-Lazio 2-0, Sassuolo-Atalanta 2-1, Cremonese-Milan 0-2 Inter-Genoa 2-0: nerazzurri a +10 Ieri Parma-Cagliari 1-1. Le cronache testuali su rainews.it - facebook.com facebook #RomaJuve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. È spareggio Champions x.com