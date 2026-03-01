Prima della partita contro la Lazio, l’allenatore del Torino ha commentato la situazione della squadra, sottolineando la difficoltà attuale ma la necessità di ritrovare entusiasmo. Ha menzionato di aver chiesto ai giocatori di provare a schierare insieme Zapata e Simeone, spiegando le sue considerazioni prima del fischio d’inizio. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista trasmessa su Dazn.

Manchester City, annuncio di Bernardo Silva: «Il giorno in cui me ne andrò.». Parole emozionanti del fuoriclasse portoghese! Goretzka accende il derby di mercato! Milan e Inter sulle sue tracce: il nodo stipendio al centro della trattativa Koopmeiners Juve, prove di addio? Roma e Galatasaray all’assalto. La Juve fissa il prezzo! I dettagli Lingard, colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo, le ultimissime Lazio, Sarri prima del Torino: «La nostra testa è a oggi. Sarebbe folle pensare già alla Coppa Italia, saremmo morti!» Pagelle Sassuolo Atalanta: Pinamonti, perché!? Muric decisivo nel finale, Thorstvedt totale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Torino, D’Aversa prima del match con la Lazio: «Situazione difficile ma bisogna ricreare entusiasmo. Zapata e Simeone insieme? Ecco cosa ho chiesto»

Torino, Baroni alla vigilia del Como: «Col presidente trattiamo tanti temi. Ecco come stanno Simeone e Zapata, su Obrador invece…»Mercato Roma: cambia il futuro di questo giallorosso! Dirigenza soddisfatta, ha respinto tante offerte per farlo rimanere Calciomercato Cagliari:...

Torino, Kulenovic titolare al posto di Zapata: perché questa scelta? Baroni la spiega così prima del match contro il GenoaCristiano Ronaldo rivela il suo futuro: annuncio del portoghese sulla sua prossima squadra! Ecco dove vuole giocare Torino, Kulenovic titolare al...

Aggiornamenti e notizie su Torino.

Temi più discussi: Torino-D'Aversa: le ultime news; Ecco D'Aversa: Toro, ci salviamo così. E Cairo a ruota libera: Stadio, contestazione, vendita del club: vi dico tutto; D'Aversa nuovo allenatore del Torino fino a giugno, esonerato Baroni: il comunicato ufficiale del club; Torino, esonerato Baroni: al suo posto, ecco D'Aversa.

Gaffe Torino: oggi la prima di D'Aversa, ma nella lista dei convocati c'era ancora BaroniIl Torino ha di recente voltato pagina, esonerando l'allenatore con cui aveva iniziato questa stagione, Marco Baroni, e inserendo al suo posto Roberto. tuttomercatoweb.com

Corsa salvezza, alle 18 il Torino di D'Aversa ospita la Lazio: le formazioniAlle 18 torna una sfida da tenere sott'occhio da parte della Fiorentina visto che il Torino (ora a +3 sui viola) ospita la Lazio di Sarri. Sulla panchina granata debutta Roberto D'Aversa ... firenzeviola.it

Leggenda vuole che il nome di queste caramelle Leone di Torino tragga origine da "suk", ovvero dal tradizionale mercato arabo famoso nel mondo per i colori e gli aromi delle sue spezie. Le caramelle Sukai sono infatti profumate all'arancia e alle erbe aromat - facebook.com facebook

#Torino- #Lazio, le formazioni ufficiali x.com