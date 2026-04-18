Un’indagine della Procura dei Minori ha portato al sequestro di un tablet presso il liceo scientifico Farnesina di Roma Nord. La decisione è stata presa dopo che una studentessa minorenne ha denunciato di aver subito una violenza sessuale durante una festa organizzata nel periodo natalizio. L’indagine si concentra anche su un’applicazione digitale utilizzata dagli studenti, coinvolta nelle attività legate alla vicenda.

Un’indagine della Procura dei Minori ha portato al sequestro di un tablet presso il liceo scientifico Farnesina di Roma Nord, dopo che una studentessa minorenne ha riferito di aver subito una violenza sessuale durante una festa avvenuta nel periodo natalizio. La segnalazione è emersa quasi in contemporanea con la comparsa di un elenco digitale contenente i nomi di tre ragazze, scatenando l’intervento immediato della squadra mobile. L’analisi digitale e la ricerca degli autori. Gli investigatori hanno puntato l’attenzione sui log del dispositivo elettronico appartenente all’istituto per risalire alle tracce di chi ha creato l’elenco. Le tre giovani identificate nella lista presentano profili differenti: due di loro frequentano regolarmente le classi di via dei Robilant, mentre la terza risulta essere una ragazza esterna alla scuola.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, lista digitale e violenza: indagine shock in un liceo

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