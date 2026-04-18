Dal 20 al 29 aprile, la piazza Mastai di Roma ospiterà una mostra dal titolo Sketching Antimicrobial Resistance, un evento che porterà tra i vicoli della capitale trenta illustrazioni realizzate da artisti provenienti da diverse zone d’Europa per affrontare il tema dell’antimicrobico-resistenza (AMR). L’iniziativa mira a trasformare un concetto scientifico complesso in immagini comprensibili, utilizzando l’estetica per sensibilizzare l’opinione pubblica su una sfida sanitaria globale e fornire indicazioni pratiche per contrastare la diffusione dei batteri resistenti ai farmaci. Il dialogo tra scienza e creatività europea nel cuore di Roma. L’esposizione non è un semplice evento artistico isolato, ma si inserisce in un quadro istituzionale e scientifico di ampio respiro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, l’arte sfida i batteri: 30 illustrazioni contro l’AMR

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