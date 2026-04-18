A Genova, un caso su tre di infezione vescicale si rivela resistente agli antibiotici tradizionali. Le autorità sanitarie segnalano un aumento delle infezioni che non rispondono ai trattamenti abituali, sollevando preoccupazioni sulla diffusione di batteri resistenti. La questione riguarda soprattutto infezioni urinarie che, in alcuni casi, richiedono approcci terapeutici più complessi o più lunghi rispetto al passato.

A Genova, un caso su tre di infezione vescicale risulta oggi difficile da sconfiggere a causa della resistenza batterica ai farmaci comuni. L’infettivologo Bassetti mette in guardia contro le pratiche di automedicazione che alimentano il fenomeno dei ceppi resistenti, trasformando disturbi banali in potenziali emergenze cliniche. Il sanitario ligure mostra segnali preoccupanti per quanto riguarda la gestione delle infezioni del tratto urinario. Nelle strade e nelle case di Genova, la frequenza con cui si manifestano le cistiti è accompagnata da una complicazione invisibile ma concreta: la perdita di efficacia degli antibiotici tradizionali. Il problema non riguarda solo la patologia in sé, ma la capacità dei microrganismi di sopravvivere alle terapie standard.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, allarme cistiti: il 30% dei batteri resiste agli antibiotici

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