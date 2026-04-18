A Roma, alcune reti criminali hanno allestito centri massaggi e appartamenti che funzionano come luoghi di sfruttamento, sfruttando le condizioni di migranti e pellegrini. Le forze dell’ordine hanno scoperto che queste strutture sono utilizzate per attività illegali legate alla prostituzione, trasformando gli spazi in veri e propri ambienti di oppressione. Gli investigatori continuano a indagare su queste reti, che operano nell’ombra della città.

Le reti criminali che gestiscono il mercato della prostituzione a Roma hanno trasformato centri massaggi e appartamenti in vere e proprie prigioni, sfruttando flussi migratori e pellegrini per generare profitti illeciti. Il sistema si muove attraverso un mosaico di nazionalità, alternando modelli basati su finte fidanzate provenienti dall’Est a strutture di controllo ferree che colpiscono giovani donne migranti. L’inganno del profitto tra vicoli e zone centrali. Il meccanismo dello sfruttamento non conosce confini geografici all’interno della Capitale, adattandosi costantemente alle trasformazioni urbanistiche e al movimento dei visitatori. Le organizzazioni agiscono con discrezione, utilizzando schemi di ricatto economico e isolamento sociale per mantenere il dominio sulle vittime.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, la trappola invisibile: centri massaggi e schiavitù urbana

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