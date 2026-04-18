Finte fidanzate dell' est e centri massaggi trasformati in prigioni Il lato oscuro della prostituzione a Roma

A Roma, lo sfruttamento della prostituzione coinvolge persone di diverse nazionalità e strutture di controllo che operano all’interno di centri massaggi e altri locali. Tra le varie situazioni, si segnalano casi di donne che si spacciano per fidanzate dell’est, mentre in realtà vengono sfruttate in ambienti chiusi. Le forze dell’ordine hanno individuato e sequestrato diverse strutture che trasformavano i centri in vere e proprie prigioni, evidenziando un quadro complesso di illegalità.

A Roma lo sfruttamento della prostituzione non è un fenomeno isolato: è un mosaico di nazionalità e sistemi di controllo, tutti finalizzati a un unico obiettivo, il profitto. Dietro ogni centro massaggi, dietro molti appartamenti adibiti a casa d’appuntamento ci sono storie di ricatti economici.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Sfruttamento della prostituzione, sequestrati quattro centri massaggi a Pistoia e AglianaPistoia, 14 aprile 2026 – I carabinieri del Norm di Pistoia hanno sottoposto a sequestro preventivo quattro centri massaggi trasformati in basi... Sfruttamento della prostituzione a Desenzano del Garda, sequestrati 2 centri massaggi: donna cinese nei guaiDue centri massaggi sono stati sottoposti a sequestro preventivo a Desenzano del Garda, nell’ambito di un’indagine che vede coinvolta una donna di...