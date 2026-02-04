La banda armata ha preso di mira i clienti dei centri massaggi. Entravano con le armi, immobilizzavano le vittime e le legavano con fascette di plastica e nastro adesivo. Poi si impadronivano dei loro beni. Gli investigatori stanno seguendo le tracce di questa serie di rapine che ha seminato paura tra chi si trovava in questi locali.

Facevano irruzione nei centri massaggi armati fino ai denti, immobilizzavano le vittime, le legavano con fascette di plastica e nastro adesivo, poi le rapinavano. Erano pronti a colpire anche nel Fermano, ma avevano dovuto fare i conti con l’occhio attento dei poliziotti della squadra volante di Fermo, che li avevano intercettati e smascherati. Nei guai erano finiti sei cinesi, rispettivamente di Milano, Prato, Martinsicuro, e di età compresa tra 25 e 51 anni, considerati i componenti di una banda seriale che aveva terrorizzato mezza Italia con una lunga serie di colpi. A conclusione delle indagini, i sei sono stati rinviati a giudizio per associazione e delinquere, rapina e sequestro di persona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La banda a processo . Armati fino ai denti rapinavano i clienti dei centri massaggi

Una banda foggiana è stata posta sotto processo dopo aver assaltato un furgone portavalori davanti all'ufficio postale di Riccione.

