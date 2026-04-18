Durante la partita contro l’Atalanta allo Stadio Olimpico, il difensore della Roma ha dovuto lasciare il campo al 59° minuto a causa di un indurimento muscolare alla coscia destra. L’infortunio ha costretto Mancini a lasciare il terreno di gioco e ha causato preoccupazioni tra i tifosi e lo staff tecnico, che ora dovranno monitorare le sue condizioni.

Gianluca Mancini alza bandiera bianca allo Stadio Olimpico e fa tremare la Roma. Il difensore è uscito al 59? della sfida contro l’ Atalanta per un indurimento muscolare all’interno della coscia destra. Un infortunio che peserà sulle prossime scelte a Trigoria, considerando che il centrale è il leader indiscusso del reparto. Il numero 23 aveva provato a stringere i denti, rientrando in campo dopo l’intervallo con una fasciatura già applicata, ma il muscolo non ha retto. Dopo il cambio con Daniele Ghilardi, Mancini si è seduto in panchina con ghiaccio e una nuova medicazione, segno che il problema va valutato con estrema cautela per evitare lesioni più gravi.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, infortunio Mancini: coscia destra KO con l’Atalanta

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