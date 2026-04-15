Gianluca Mancini si è allenato con il gruppo della Roma ed è stato incluso nella lista dei disponibili per la partita contro l’Atalanta. Dopo l’infortunio, il difensore ha ripreso le sedute di allenamento assieme ai compagni e sarà dunque presente in campo. La sua presenza rappresenta una buona notizia per il tecnico, che potrà contare su di lui nella prossima sfida di campionato.

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© Calcionews24.com - Mancini Roma, buone notizie dopo l’infortunio! Si è allenato con il gruppo e ci sarà con l’Atalanta

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La Roma si prepara per il big match contro l'Atalanta! Oggi sessione completa per Mancini, che ha lavorato con il gruppo dopo aver parzialmente allenato ieri. Dubbi sul recupero di Wesley, che resta in dubbio per la partita di sabato. Assenti Pisilli, K facebook