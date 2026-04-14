La Roma si prepara ad affrontare l’Atalanta in una partita cruciale per la corsa alla qualificazione in Champions League. La squadra di casa si concentra sul tentativo di ottenere un risultato positivo, nonostante le assenze importanti come quella di Dybala, ancora fuori causa. Il match si gioca nel contesto di un campionato molto competitivo, con il prato di Trigoria che si trasforma in un campo di speranze e difficoltà.

Il prato di Trigoria diventa un fortino di speranza e dolore mentre la Roma prepara l’assalto frontale all’ Atalanta, in un incrocio che profuma di sentenza per la zona Champions League. Al centro sportivo Fulvio Bernardini, l’aria è elettrica: Gian Piero Gasperini riceve il segnale che aspettava dal suo condottiero più carismatico. Gianluca Mancini ha rotto gli indugi, tornando ad allenarsi parzialmente in gruppo dopo la lesione all’adduttore della coscia destra che lo aveva abbattuto nel match contro l’Inter. Il difensore sta forzando i tempi con una resilienza feroce, deciso a guidare la linea difensiva sabato sera allo Stadio Olimpico in quello che è, a tutti gli effetti, uno spareggio per l’Europa che conta.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Atalanta, Mancini tenta il miracolo: Dybala ancora KO

Atalanta-Roma, incredibile doppia occasione per Dybala e Ferguson

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