Slivia | sulle retrovie del monte Hermada | un tour esclusivo tra memoria e paesaggio

Slivia ha scelto di esplorare le retrovie del Monte Hermada per scoprire un paesaggio ricco di memorie dimenticate. La Fattoria didattica e sociale Alen Carli organizza un tour guidato domenica 8 marzo, portando i partecipanti tra trincee e sentieri nascosti. L’obiettivo è far conoscere un lato meno noto del fronte carsico, lontano dai percorsi turistici tradizionali. Il percorso si concentra su punti di interesse storici e paesaggistici meno frequentati.

Domenica 8 marzo la Fattoria didattica e sociale Alen Carli propone il tour guidato "Slivia: sulle retrovie del Monte Hermada", un'escursione culturale alla scoperta di luoghi poco conosciuti del fronte carsico. L'iniziativa, che cade nella Giornata Internazionale della Donna, invita il pubblico a esplorare i segni della guerra nascosti nella tenuta agricola, tra presidi militari, trincee e punti panoramici sul mare e sul Carso. Un focus particolare sarà dedicato alla memoria femminile, con storie di donne che vissero e lavorarono nelle retrovie, contribuendo allo sforzo bellico e alla vita quotidiana in un territorio segnato dal conflitto.

