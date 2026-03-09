Peter Thiel a Roma per seminari segreti sull’Anticristo | sbarca in Italia il tour del miliardario della sorveglianza

Un seminario a porte chiuse si tiene a Roma, con la partecipazione di Peter Thiel, fondatore di Palantir e miliardario noto per le sue attività nel settore della sorveglianza. L’evento riguarda una discussione sulla visione apocalittica della modernità e fa parte di un tour che il miliardario sta portando avanti in Italia. La presenza di Thiel ha attirato l’attenzione di media e osservatori.

Un seminario a porte chiuse sulla visione apocalittica della modernità del fondatore di Palantir, Peter Thiel. Considerato uno degli imprenditori più influenti e controversi al mondo, miliardario ed esponente di spicco della tecnodestra con profondo sprezzo per la democrazia, Thiel sarà a Roma dal 15 al 18 marzo per una serie di conferenze dedicate a un tema insolito per il mondo tecnologico: l'Anticristo. Gli incontri, riservati a un pubblico selezionato su invito, dureranno tre giorni e saranno strettamente vietate registrazioni e telefoni.

