Roma i convocati per l' Atalanta | recupera Pisilli ancora out Wesley

Per la partita contro l’Atalanta, l’allenatore ha convocato ventuno giocatori, tra cui figura il centrocampista Pisilli, che si è ristabilito. Restano invece ancora esclusi Wesley, che non è disponibile, e altri componenti della rosa. La sfida si svolgerà contro la squadra in cui l’allenatore ha già lavorato in passato, e si svolgerà in trasferta. La formazione sarà decisa nelle prossime ore.

Dopo il netto successo contro il Pisa, la Roma torna all’Olimpico per la 33ª giornata di Serie A, dove affronterà l’Atalanta. Per il match di questa sera, con calcio d’inizio alle 20.45, il tecnico può contare su 21 giocatori. Tornano a disposizione Mancini, recuperato dalla lesione all’adduttore destro, e Pisilli, ristabilito dopo una distorsione alla caviglia. Restano però diverse assenze pesanti: Pellegrini si è fermato per un problema muscolare accusato contro il Pisa, mentre saranno ancora indisponibili Dovbyk, Ferguson, Dybala, Koné e Wesley. Ecco nel dettaglio la lista dei convocati giallorossi. De Marzi, Gollini, Svilar; Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Cristante, El Aynaoui, Pisilli; Malen, Soulé, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, i convocati per l'Atalanta: recupera Pisilli, ancora out Wesley Notizie correlate Infortunati Roma, Wesley recupera per l’Atalanta? Novità anche sulle condizioni di PisilliMercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con... Convocati Roma: la scelta su Wesley e Pisilli e la formazione contro l’AtalantaGian Piero Gasperini ha diramato la lista dei calciatori disponibili per la partita di questa sera Si è preso più tempo del previsto Gian Piero... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: I convocati giallorossi per Roma-Pisa; Roma, i convocati per il Pisa: out Mancini e Wesley. Diverse assenze per Gasperini; Roma-Pisa, i convocati di Gasperini: fuori Mancini, ci sono due giovani della Primavera; Gasperini: La proprietà non mi ha mai chiesto di andare in Champions, l'ho detto io. Sul mercato Roma... Roma, i convocati per l'Atalanta: recupera Pisilli, ancora out WesleyVentuno i giocatori a disposizione di Gasperini in vista del match contro la sua ex squadra, valido per la 33ª giornata di Serie A ... gazzetta.it Roma-Atalanta, i convocati di Gasperini: la decisione su Wesley e PisilliGasperini ha diramato i convocati per la sfida contro l'Atalanta: ecco la decisione su Wesley, Pisilli ed Hermoso. siamolaroma.it Un violento temporale su Roma provoca infiltrazioni e un allagamento ai Musei Vaticani, nella sezione Gregoriano Profano. Un video, pubblicato da Il Messaggero, mostra acqua che scende copiosa dal soffitto, riversandosi su statue e reperti antichi, tra cui op facebook Achille Lauro incanta Roma: show a sorpresa alla Fontana di Trevi #achillelauro x.com