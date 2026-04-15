Infortunati Roma Wesley recupera per l’Atalanta? Novità anche sulle condizioni di Pisilli

Nelle ultime notizie riguardanti la Roma, si parla di un possibile recupero di Wesley in vista della partita contro l’Atalanta. Sono state fornite anche aggiornamenti sulle condizioni di Pisilli, con dettagli sulle sue eventuali possibilità di scendere in campo. La squadra si sta preparando in vista di una sfida importante e le notizie sugli infortunati vengono monitorate con attenzione dai tifosi.

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