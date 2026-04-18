Gian Piero Gasperini ha annunciato i convocati per la sfida contro l’Atalanta, una partita che si svolgerà questa sera. La lista include alcuni giocatori che potrebbero essere impiegati come Wesley e Pisilli, mentre la formazione definitiva sarà decisa nelle prossime ore. La comunicazione è arrivata con un ritardo rispetto alle aspettative, lasciando aperta la possibilità di diverse scelte in campo.

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei calciatori disponibili per la partita di questa sera Si è preso più tempo del previsto Gian Piero Gasperini per comunicare ufficialmente la lista dei convocati per Roma-Atalanta. Il tecnico giallorosso ha aspettato fino all’ultimo per sciogliere gli ultimi dubbi, legati ai recuperi di Niccolò Pisilli e Wesley. (Ansa Foto) – asromalive.it Come prevedibile, il brasiliano nemmeno dopo l’ultimo test ha ottenuto il via libera dello staff medico e non sarà della partita nonostante la sua voglia di giocare. Il centrocampista romano ha invece smaltito la distorsione alla caviglia e sarà a disposizione almeno per la panchina.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Convocati Roma: la scelta su Wesley e Pisilli e la formazione contro l’Atalanta

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