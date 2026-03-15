Bella la vita da Gasperini | più perdi più vieni osannato La Roma dei miracoli era quella di Ranieri

In Italia, Gasperini vive un momento particolare: più le sue squadre perdono, più vengono lodate. La Roma di Ranieri è ricordata come quella che ha raggiunto grandi successi, mentre oggi il calcio si configura in modo diverso. Lo stile di gestione e le reazioni del pubblico si sono evolute nel tempo, creando un panorama in cui i risultati non sempre corrispondono alle aspettative.

Bella la vita da Gasperini: più perdi, più vieni osannato. La Roma forte era quella di Ranieri L’Italia è un Paese basato sulla rendita. Rendite immobiliari ma anche rendite di posizione. L’Italia è questa. È il Paese del patto di sindacato. Ci sono alcuni che sono sempre più uguali di altri. Capita anche nel calcio. Soprattutto nel calcio. Gasperini è un bravo allenatore. All’Atalanta ha fatto benissimo fino a vincere un’Europa League. Ha anche perso uno scudetto: quello dello scorso anno. Nessuno lo ricorda mai. Una narrazione fantascientifica lo descrive come l’uomo della salvezza della Roma. Ma quale uomo salvezza. Quello risponde al nome di Claudio Ranieri lui sì che fece un miracolo lo scorso anno raccogliendo la squadra dalle macerie di De Rossi e Juric e portandola a un passo dalla Champions. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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