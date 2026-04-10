Roma Gasperini chiarisce nel post gara | Ranieri? Ci vedremo la prossima settimana | non ci sono mai stati screzi con lui

Dopo la partita tra Roma e Pisa, l’allenatore ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ha confermato che incontrerà l’allenatore avversario la prossima settimana. Inoltre, ha chiarito che tra loro non ci sono stati screzi o divergenze durante il confronto. La sua presenza in conferenza stampa ha permesso di fare alcune precisazioni sul match appena concluso.

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Ranieri, che bordate: Pronto a farmi da parte. Tutti i giocatori scelti con Gasperini, facile parlare solo di Malen e Wesley...Non è abituato a nascondersi, Claudio Ranieri. E certo non lo ha fatto stasera all'Olimpico prima di Roma - Pisa. Il senior advisor del club parla a Sky e Dazn e le sue dichiarazioni sono bordate. Sem ... corrieredellosport.it

Il giovane artista ha aperto il tour Palazzacci a Roma con un concerto studiato con intelligenza, dove si alternano canzoni, ospiti, momenti acustici e altri in cui si balla - facebook.com facebook

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